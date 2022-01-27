российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 января 2022, 12:06 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге три человека умерли после исследования желудка

В Санкт-Петербурге три человека умерли после медицинского исследования желудка. Всего пострадали шестеро, за жизнь троих из них борются врачи.

По данным следствия, 23 и 25 января два пациента проходили медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров, расположенном в Выборгском районе. После процедуры они были доставлены в больницу, где скончались. Еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно, что один из попавших в больницу умер, кроме того, в реанимации находятся еще трое пострадавших, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По одной из версий, исследование проводилось с применением бария, который мог стать причиной смертельного отравления. В произошедшем также разбирается Росздравнадзор, применение препарата остановили.

По факту смерти людей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Изымается медицинская документация, различные предметы, назначаются необходимые экспертизы, сообщили в региональном управлении СКР. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,