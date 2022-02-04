Число умерших после рентгена желудка в Петербурге достигло семи

Число пациентов, скончавшихся после диагностического исследования желудка в медцентре в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что после процедуры с использованием бария погибли три пациента, а СКР проверяет информацию еще о трех жертвах. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», – говорится в сообщении.

Меж тем число фигурантов уголовного дела о гибели пациентов выросло. В качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики медицинского центра. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее обвинение в связи с гибелью пациентов было предъявлено главному врачу петербургского консультативно-диагностического центра №1 Евгению Попову. Он заключен под стражу.

Напомним, с 10 по 26 января 23 человек получили отравление разной степени, а трое умерли после рентгена желудка в петербургском медцентре. Еще несколько пациентов были госпитализированы в тяжелом состоянии и помещены в реанимацию.

По версии следствия, в медцентре в течение длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата с барием, который не был включен в госреестр лекарств и оказался небезопасен для пациентов.

В СКР заявили, что в ходе расследования будет дана оценка действиям коммерческой фирмы, поставившей опасный препарат в медучреждение.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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