Петербургский СКР проверит смерть еще трех пациентов после исследования желудка

Следственный комитет проверяет сведения еще о трех погибших пациентах медцентра в Санкт-Петербурге после процедуры с барием. Ведомство заинтересовалось сообщениями в СМИ о трех женщинах, умерших вскоре после исследования желудка, передает «Интерфакс».

Семьи погибших женщин подозревают, что причина смерти связана со случаями, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела. По их словам, родственницы посещали Городской диагностический центр №1 и проходили процедуру с барием.

Как сообщал «Новый День», с 10 по 26 января 23 человек получили отравление разной степени, а трое умерли после посещения петербургского медцентра. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам и оказании небезопасных услуг, повлекшее смерть двух человек.

Суд в Петербурге арестовал главного врача диагностического центра. По версии следствия, он закупил контрафактный препарат с барием, который оказался небезопасен для пациентов. Поставщик центра ООО «НеваРеактив» заявил, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» соответствует ГОСТу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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