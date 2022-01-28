СКР задержал главврача медцентра, чьи пациенты умерли после процедур

Следственный комитет задержал главного врача петербургского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова. Накануне Попов проходил по делу как свидетель, но сегодня его статус изменился, пишет «Фонтанка».

Главврача доставили на допрос к следователю, там же будет решаться вопрос предъявления обвинения. После этого задержанного отвезут в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, 26 января пациенты медцентра 60 и 42 лет умерли после гастроскопии, днем позже скончался еще один. Три человека после той же процедуры находятся в больнице в тяжелом состоянии. Во время исследования медики должны были использовать контраст – сульфат бария. Предполагается, что вместо безвредного вещества пациентам ввели препарат с опасными солями бария.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура региона взяла расследование на контроль.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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