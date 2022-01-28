До 20 выросло число пострадавших от контрафакта в петербургском медцентре

Диагностический центр №1 в Санкт-Петербурге использовал для исследований поддельный контраст на основе бария, установили в Следственном комитете. Следователи отыскали еще 14 пострадавших от процедур в медцентре.

По данным СКР, главврач городского консультативно-диагностического центра № 1 допустил использование поддельного препарата для гастроскопии. Именно соли бария в контрафактном контрасте стали причиной отравления, которое для трех человек закончилось смертью.

«Подозреваемый на протяжении длительного времени применял контрафактный химический препарат. В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести», – пояснили в ведомстве.

Следователи готовятся предъявить задержанному главврачу обвинение в причинении смерти по неосторожности, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. После этого СКР попросил суд арестовать подозреваемого на время следствия.

Напомним, 26 января три человека умерли, еще три оказались в тяжелом состоянии в больнице после исследований с контрастом в медцентре.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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