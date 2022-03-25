российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 марта 2022, 10:21 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Движение поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки прекратится с 26 марта

Поезда «Аллегро» перестанут курсировать между Хельсинки и Санкт-Петербургом в субботу, 26 марта. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По сведениям издания, министр по делам Европы и управления собственностью Тутти Туппурайнен направила 24 марта государственному оператору железных дорог компании VR письмо, в котором говорилось, что движение этих поездов «более нецелесообразно».

В VR накануне сообщили, что движение поездов «Аллегро» в Россию и из России будет продолжаться, пока власти не примут обратное решение. В компании заявили, что в условиях закрытия европейского воздушного пространства в ответ на военную операцию России на Украине поезда продолжили курсировать, чтобы дать финским гражданам «возможность вернуться домой из России, а также предложить практически единственный путь тем россиянам, которые отправляются на родину» (цитата по ТАСС).

Надо отметить, что в допандемийные годы объем пассажирских перевозок на «Аллегро» ежегодно увеличивался более чем на 10%. В 2019 году рост по сравнению с предыдущим годом составил 16% (638,9 тысяч пассажиров).

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Россияне переходят на кэш: доля операций с наличными превысила 40% впервые за два года / Лукашенко и 22 российских журналиста попали под санкции Австралии / Уход иностранных компаний не повлияет на качество жизни половины россиян / Япония расширила санкционный список против России / ЕС не позволит своим странам платить за газ в рублях / США объявили о санкциях против Госдумы и золота Банка России / Джонсон покусился на золотые резервы России / Индия отказалась принять британскую делегацию из-за разногласий по Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Транспорт, Санкции против России,