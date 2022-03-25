Петербургский предприниматель Пригожин подарил многодетным семьям из Донбасса новые дома

Партия «Единая Россия» поддержала инициативу проекта расселения беженцев из Донбасса, остро нуждающихся в жилье. Об этом рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя вопрос редакции РИА «Новый день» о заселении эвакуированных многодетных семей из ЛДНР в купленные бизнесменом жилые дома под Петербургом.

Журналисты спросили, действительно ли это личная инициатива предпринимателя или все-таки проект Смольного?

«Дело не во мне, дело в том, что федеральная власть всегда приходит к людям на помощь. «Единая Россия» – это и есть федеральная власть, избранная народом. Она и посодействовала мне в реализации проекта помощи семьям из Донецкой и Луганской областей, остро нуждающимся в жилье. Очень жаль, что петербургская власть оказывается столь пассивной в трудные для Родины моменты», – приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова предпринимателя на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин купил пять домов под Санкт-Петербургом для беженцев из Донбасса. Ранее он обратился к секретарю генсовета «Единой России», первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку с просьбой помочь передать жилье нуждающимся многодетным семьям.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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