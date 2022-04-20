Суд признал питерского экс-депутата Резника виновным в незаконном хранении наркотиков

Бывший депутат Законодательного собрания Максим Резник признан виновным в незаконном хранении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). Октябрьский районный суд северной столицы Санкт-Петербурга приговорил экс-парламентария к лишению свободы на пять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году. Согласно материалам расследования, Резник не позднее 9 марта 2021 года незаконно приобрел для личного употребления марихуану массой 18.2 гр. Резник вину не признал.

Суд при вынесении приговора зачел в качестве отбывания наказания время содержания под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым, уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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