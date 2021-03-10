Спикер ЗАКСа Макаров пытается замять инцидент с Резником и нарколабораторией

Комиссия по этике Законодательного Собрания Петербурга рассмотрит поведение депутата Максима Резника. Об этом сообщил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, комментируя вчерашний инцидент с задержанием парламентария во время рейда правоохранительных органов.

Как сообщалось, Резник был задержан во время наркорейда, который был проведен в Адмиралтейском районе города. В квартире наркоторговцев, расположенной по адресу Набережная канала Грибоедова, 144, был задержан хозяин квартиры, а также один из посетителей. Им оказался депутат от «Партии Роста» Максим Резник. Хозяин квартиры Иван Дорофеев в ходе досмотра обвинил Резника в том, что он принес в квартиру две банки с наркотиками. Сам Резник опроверг эту информацию.

Оценивая этот инцидент, глава ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров попытался защитить парламентария и посетовал, что депутаты «шарахаются, где не попадя». Судя по всему, он ничего криминального парламентарий в действиях своего знакомого и коллеги не увидел.

«Я еще раз призываю: не надо шарахаться по сомнительным местам... Я говорил не шакалить по консульствам иностранным, это были жесткие и достаточно внятные оценки со стороны председателя. Нельзя, надо всегда думать о своей репутации», – подчеркнул Макаров.

Также глава ЗакСа заверил, что комиссия по этике рассмотрит этот инцидент, однако не раньше, чем появятся все материалы уголовного дела. «Я уже сказал и хочу особо подчеркнуть, что скомканные репутации не разгладишь никаким утюгом. Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания, мы ждем материалов», – сказал он.

Как отмечают наблюдатели, Макаров может сознательно затягивать процесс лишения депутатского мандата скандального парламентария, который ранее уже оказывался в центре внимания СМИ после инцидентов с наркотиками. Средства массовой информации неоднократно также обращали внимание на их дружбу и схожих политических интересах. Макаров поддерживал Резника и часто за него заступался, когда депутат оказывался в компрометирующих ситуациях.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.21

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