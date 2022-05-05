Шугалей: когда не работает «лопата Беглова», сработает «метла Путина»

Социолог Максим Шугалей прокомментировал возможную отставку губернатора Петербурга Александра Беглова, отметив, что для такого события есть много объективных причин. По информации ряда источников, Александра Дмитриевича могут «попросить» с занимаемой должности уже в ближайшие дни.

Главной темой сегодняшней политической повестки в медиа-пространстве Петербурга стала возможная отставка губернатора Беглова, о чем сообщают телеграм-каналы и СМИ. Эксперты и аналитики не исключают, что отставка может произойти уже в ближайшие дни. Дополнительным аргументом в пользу данной версии, как пишет портал «Бездуховности», является несостоявшаяся личная встреча Александра Беглова с президентом Владимиром Путиным во время недавнего визита главы государства в Петербург.

В качестве основных причин увольнения петербургского губернатора авторы материала называют изгнание Вячеслава Макарова из Законодательного собрания, лишение нескольких муниципальных депутатов мандатов, а также исключение возможности даже малейших самостоятельных действий для городского парламента. В результате все независимые игроки оказались на обочине, а региональные конфликты – закупоренными, но сложившаяся стараниями команды Александра Дмитриевича ситуация неминуемо ведет к взрыву социально-политической обстановки в Северной столице, что не согласовывается с позицией федерального центра.

Помимо этого, губернатор Беглов имеет весьма низкие рейтинги у горожан, что повышает уровень социальной напряженности в Петербурге. Данное обстоятельство связано с тем, что Александр Дмитриевич оказался неспособен к взаимодействию и коммуникации с общественностью, а его команда так и не смогла настроить обратную связь и диалог с жителями города.

Комментируя сообщения о возможном увольнении губернатора, петербургский ученый и социолог Максим Шугалей в своем телеграм-канале подчеркнул, что с большим удовольствием прочитал статью на сайте «Бездуховности», так как для отставки Александра Беглова действительно накопилось множество объективных причин.

«Причин для такого решения много и все они объективны. Северная столица продолжает гнить без правильного градоначальника. И считаю, что если не работает «лопата Беглова», то должна сработать «метла Путина». Иначе никак», – пишет Шугалей.

Ранее социолог раскритиковал главу региона после его выступления с ежегодным отчетом о работе городского правительства. Шугалей отметил, что Беглов, являясь опытным чиновником, не ответил ни на один из волнующих петербуржцев вопросов, касающихся решения конкретных городских проблем, но зато озвучил статистические показатели, миллионы и миллиарды потраченных бюджетных средств, а также очередные долгосрочные планы и обещания.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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