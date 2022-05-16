В Санкт-Петербурге подросток надышался газом из зажигалки и умер

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик надышался газом из зажигалки и умер. Отца подростка ранее хотели лишить родительских прав.

Поздно ночью в полицию позвонил очевидец. Он сообщил, что несколько подростков балуются зажигалками. Прибывшие на место полицейские обнаружили только одного мальчика, который был без сознания.

«Полицейские вызвали скорую помощь и до ее приезда оказывали ребенку первую помощь. Прибывшие медицинские работники предприняли реанимационные меры, однако подросток скончался в машине скорой», – рассказали в ГУ МВД по Петербургу.

Как уточняет ИА «Агентство журналистских расследований», мальчик живет с отцом. Ранее уже поднимался вопрос о лишении мужчины родительских прав, разбирательство было отложено на июль.

Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова

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