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Четверг, 26 января 2023, 16:11 мск

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В Санкт-Петербурге запретят продавать зажигалки несовершеннолетним

В Санкт-Петербурге вводят запрет на продажу зажигалок и газовых баллончиков детям. Соответствующий закон приняла комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению.

«Документ предусматривает установление запрета на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идет как о зажигалках, так и о газовых баллончиках. Продавцы обязаны будут спрашивать у покупателей паспорт», – сообщили в комиссии.

Нарушителям грозит штраф: на сумму от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 30 до 50 тысяч для должностных, до 300 тысяч для юридических.

Аналогичные законы приняты в Архангельской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Саратовской, Московской областях, в Республике Крым и ряде других регионов. Это связано с участившимися случаями сниффинга (одной из форм токсикомании) среди подростков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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