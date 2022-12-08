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Четверг, 8 декабря 2022, 13:38 мск

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Мособлдума установила штрафы за продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный газ

Фото из архива официального сайта Московской областной думы

В Подмосковье установлены штрафы за продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный газ. Соответствующий закон о внесении изменений в региональный КоАП приняла сегодня Московская областная дума.

«За продажу такой продукции детям будут установлены штрафы для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. За вовлечение несовершеннолетнего в употребление сжиженного газа, либо передачу ему таких товаров – штрафы для граждан составят 5 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба Мособлдумы.

В начале ноября подмосковные депутаты приняли закон, запрещающий в регионе розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ; вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного газа путем покупки для них либо передачи им соответствующих товаров, а также предложения либо требования употребить газ.

«Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхания сжиженного газа, способствует доступность средств бытовой химии и их беспрепятственное приобретение молодыми людьми. Такой газ используется, например, в зажигалках, баллончиках для заправки зажигалок, для портативных газовых плит. И законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо», – заявлял председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области с 2019 по 2021 год было зафиксировано два случая госпитализации подростков, которые вдыхали газ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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