Продажа подросткам зажигалок и баллончиков с газом запрещена в Подмосковье

Продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ, запрещена в Подмосковье. Соответствующий закон приняла сегодня Московская областная дума.

«Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхания сжиженного газа, способствует доступность средств бытовой химии и их беспрепятственное приобретение молодыми людьми. Такой газ используется, например, в зажигалках, баллончиках для заправки зажигалок, для портативных газовых плит. И законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, которого цитирует пресс-служба регионального парламента.

Закон вводит в Подмосковье запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ; вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного газа путем покупки для них либо передачи им соответствующих товаров, а также предложения либо требования употребить газ.

Председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что сниффинг крайне опасен для здоровья и жизни. Он вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца.

В Московской области с 2019 по 2021 год было зафиксировано два случая госпитализации подростков, которые вдыхали газ. При этом сниффинг набирает популярность в социальных сетях.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Размеры штрафов будут рассмотрены Мособлдумой на одном из ближайших заседаний.

В настоящее время аналогичные законы приняты в Архангельской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Саратовской областях, в Республике Крым и ряде других регионов.

Москва, Андрей Дорофеев

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