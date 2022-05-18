С ЛДНР брататься не хочет: петербуржцы о провале Беглова с побратимством Луганска

Губернатор Петербурга Александр Беглов упустил возможность сделать Луганск городом-побратимом Северной столицы. Вместо него эту роль на себя взял Нижний Тагил. Жители города на Неве раскритиковали градоначальника за медлительность и низкий уровень поддержки СВО на Украине.

Накануне мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соглашение, согласно которому побратимом его города стал Луганск. Это позволит проще и быстрее наладить торгово-экономические связи, а также станет мерой поддержки для жителей независимой ЛНР.

Социолог Максим Шугалей первым предложил связать Северную столицу узами побратимства с Луганском, отмечая в этом важную роль Петербурга как города федерального значения. Он также просил губернатора Беглова о личной встрече с целью ускорения процесса, однако в Смольном обращение ученого проигнорировали. В итоге городом-побратимом Луганская стал Нижний Тагил.

Петербуржцы оказались недовольны медлительностью главы Петербурга, отметив, что решение губернатора провальное не только с точки зрения городской политики, но и выражает отношение градоначальника к проводимой на Украине спецоперации.

Промедление Беглова в истории с побратимством Луганска и Петербурга в экспертном сообществе уже назвали позором губернатора как управленца. Политологи отмечали, что чувство стыда, которое испытывают горожане за своего «сити-менеджера», справедливо. Социолог Максим Шугалей напоминал, что пытался ускорить процесс и привлечь к нему Беглова, однако ответа от губернатора не последовало. Побратимство Нижнего Тагила и Луганска стало логичным итогом промедления со стороны главы Северной столицы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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