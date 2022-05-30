Под Петербургом задержали пьяную женщину с тубусом от гранатомета

В городе Мурино Ленинградской области задержали женщину с предметом, похожим на гранатомет. Она сообщила, что нашла подозрительный объект на пустыре.

Пьяную женщину с гранатометом заметили у продуктового магазина. «Специалисты-взрывотехники ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по… Санкт-Петербургу и Ленинградской области выехали на место происшествия в город Мурино для осмотра предмета, похожего на гранатомет», – сообщили в Росгвардии.

Выяснилось, что речь идет о пустом контейнере от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Отмечается, что тубус не представляет опасности.

Как пишут местные СМИ, женщина заявила, что похоронила на пустыре умершую кошку и там же откопала похожий на гранатомет предмет, с которым пошла в магазин, чтобы купить спиртного.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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