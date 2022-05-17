В Подмосковье два человека пострадали при взрыве автомобиля

В подмосковных Мытищах произошел взрыв в автомобиле. В результате пострадали два человека.

По данным телеграм-канала Mash, в багажнике автомобиля Kia был ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Вероятно, его заряд сдетонировал. Два человека пострадали, у них минно-взрывные повреждения.

«Предположительно, оружие шведского производства – модель АТ4. Такие в числе прочих поставлялись на Украину в качестве военной помощи ВСУ», – сообщает Mash.

В свою очередь телеграм-канал Baza пишет, что рядом с машиной нашли тубус от гранатомета. По одной из версий, РПГ владелец авто привез из Луганской или Донецкой народной республики. Мужчина занимается сопровождением гуманитарных грузов в Донбасс.

По другой версии, гранатомет мог быть муляжом, сделанным для реконструкций, а причиной взрыва стало неисправное газовое оборудование.

Москва, Зоя Осколкова

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