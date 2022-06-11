«Я буду помогать жителям Донбасса»: Пригожин объяснил свою позицию по восстановлению Мариуполя

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, что не претендует на государственные средства, предназначенные для восстановления Мариуполя. Он заявил о готовности вкладывать собственные деньги для помощи жителям Донбасса, передает пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмена попросили прокомментировать сообщения о том, что петербургские власти решили восстанавливать освобожденный от украинских националистов Мариуполь через благотворительный фонд «Победа». Пригожин подчеркнул, что продолжит оказывать поддержку людям из Донбасса, оказавшимся в беде. Однако не станет для этого участвовать в непрозрачных схемах или конкурсах для получения грантов.

«Я помогал, и буду помогать жителям Донбасса. И если я и построю что-либо, то исключительно на свои деньги. Я не собираюсь участвовать ни в каких конкурсах, тем более мутных, и строить что-то в Мариуполе, в первую очередь потому, что контракты вряд ли будут прозрачными», – ответил он на вопрос журналистов.

Пригожин ранее выразил признательность федеральным властям за поддержку в реализации проекта помощи многодетным семьям из ЛДНР. Для них предприниматель приобрел дома под Петербургом.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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