Петербуржцы просят прокуратуру спасти от бездействия собственников и КГИОП дачи Мюзера и Штауба

Вслед за сгоревшей в Ломоносове дачей Максимова Петербург рискует потерять еще два памятника деревянного зодчества эпохи русского модерна – дачу Мюзера и дачу Шауба, которые находятся в частной собственности, но их владельцы явно не намереваются приводить в порядок внешний вид особняков, а КГИОП не торопится им мешать губить здания, раз за разом предоставляя отсрочку на ремонтные работы.

По данным оперативного чата градозащитников «SOS СПб СНОС», уникальным дачам грозит гибель из-за небрежности собственника, но КГИОП не использует свои полномочия и право на изъятие объектов с целью реставрации.

Активисты составили текст письма главе петербургской прокуратуры Виктору Мельнику, в котором описывают ситуацию, сложившуюся вокруг дач. Построенная в конце XIX века дача Мюзера по в Зеленогорске на Театральной улице, 9, является признанным шедевром финского романтизма, с особо ценными изразцовыми печами и каминами, каковых, по мнению специалистов, нет даже в собраниях Эрмитажа, пишут градозащитники в письме.

Источник: t.me/sos_spb_snos

В 2012 году здание вместе с участком фонд имущества «Петербургская дача» продал за 10 млн рублей ООО «СК Карат», однако авторы письма предполагают, что истинным владельцем стал «бессменный подрядчик Министерства культуры и КГИОП на работах по реставрации памятников Петербурга ООО «Строительная культура» – по крайней мере, гендиректором компании-подрядчика был владелец «СК Карат» Михаил Дворковский.

Владелец дачи затянул с госрегистрацией объекта (завершили только в 2019 году, по данным Арбитражного суда), и не исполнили охранное обязательство отреставрировать дом к 2014 году. Кроме того, КГИОП заключил контракт на консервацию и противоаварийные работы со «Строительной культурой» на 330 тыс. рублей уже после того, как здание стало частной собственностью. Но указанные в ТЗ работы по «выполнению независимого деревянного каркаса по внешнему контуру здания» выполнены не были.

Как утверждают авторы письма, петербургский ВООПиК обращался к бывшему главой КГИОП в 2013 году Александру Леонтьеву и получил ответ, что проектной документации по ремонту и реставрации объекта культурного наследия в ведомство не поступало, позднее работы также не провели.

В 2018 году председатель КГИОП Сергей Макаров в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева сообщил, что установленный судебным решением срок выполнения ремонтных работ истек 28 февраля.

Источник: terijoki.spb.ru

В марте 2019 года на собственника наложили штраф, но лишь в декабре того же года сотрудники КГИОП обследовали дачу и установили, что деревянное здание «в неудовлетворительном состоянии», но все печи и камины, которые находятся под охраной, на месте. В 2020 году СК «Карат» получил очередную отсрочку до 1 марта 2020 года, и КГИОП не возражал, однако и сейчас ничего не сдвинулось с места: здание никто не охраняет, конструкции разрушаются.

«На данный момент ни противоаварийные, ни ремонтные работы на даче Мюзера не проводятся, в открытых источниках не содержится сведений о поступлении актуальной проектной документации на соответствующие работы в КГИОП, доступ к зданию открыт для посторонних лиц, здание разрушается», – говорится в письме.

Источник: t.me/sos_spb_snos

Дом В.В. Шауба 1913 года постройки, расположенный по адресу Лахтинский проспект, 115 лит. А, был включен в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия в 2001 году, и в 2016 его признали памятником истории и культуры регионального значения. Здание находится в частной собственности некоего гражданина РФ с 2014 года, в 2015 году КГИОП предписал законсервировать дом и провести противоаварийные работы, но собственник не сделал этого и в 2016 обрушился северный фасад дома.

В январе 2017 года СМИ со ссылкой на начальника управления по охране и использованию объектов наследия КГИОПа Елену Ломакину сообщили, что комитетом в адрес управления МВД по Приморскому району подано заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Повреждение или уничтожение памятника истории и культуры». Выданное в октябре того же года охранное обязательство, предписывающее законсервировать здание в течение 12 месяцев, собственник тоже не исполнил, что дало основания привлечь его в 2019 году к административной ответственности в виде штрафа в 100 000 рублей.

Сейчас здание вместе с участком около 1300 кв. метров выставлено на продажу по цене в 60 млн рублей, противоаварийных работ не провели, по телефону, указанному в объявлении о продаже, говорят, что дом «можно сносить», хотя по факту это не так, сообщают градозащитники.

Авторы письма ссылаются на ст. 54 Федерального закона-73 «Об объектах культурного наследия», который предусматривает изъятие объекта, в случае если собственник не выполняет требований к сохранению или совершает действия, угрожающие памятнику. Учитывая, что собственники дач Шауба и Мюзера неоднократно пренебрегли предписаниями КГИОП, настало время прокурорского реагирования.

«Ввиду злостного уклонения собственников указанных памятников от обязанностей по сохранению и реставрации указанных памятников, а также проведению противоаварийных работ, а также ввиду критического состояния указанных памятников и опасности их утраты в самое ближайшее время, прошу принять меры прокурорского реагирования в отношении руководства КГИОП в связи с непринятием им достаточных мер в отношении собственников, допускающих разрушение указанных объектов культурного наследия регионального значения», – завершают письмо градозащитники.

Ранее инициативная группа граждан обратила внимание прокуратуры и Следственного комитета на факты уничтожения исторических зданий, по результатам проверки по нескольким эпизодам было возбуждено уголовное дело против КГИОП. По версии Следственного комитета России, чиновники профильного ведомства Смольного незаконно в обход судебного решения разрешили снос нескольких исторических зданий, в числе которых – бани Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, манеж лейб-гвардии Финляндского полка и дом Лапина на Рижском проспекте.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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