Евгений Пригожин: «Предлагаю всем чиновникам и олигархам поддержать спецоперацию»

Бизнесмен Евгений Пригожин выступил с открытой поддержкой специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации по демилитаризации и демилитаризации Украины. Поступить аналогичным образом предприниматель призвал всех российских чиновников и олигархов, порекомендовав использовать его публичное заявление, как шаблон.

«Я, Пригожин Евгений Викторович, горячо поддерживаю спецоперацию на Украине и готов далее поддерживать ее как идеологически, так и материально», – цитирует слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

При этом жителям Рублевки и «других злачных мест» предприниматель предложил передать на поддержку спецоперации не меньше половины своих накоплений. Заявление Пригожина представители «Конкорда» опубликовали в ответ на поступивший от журналистов «Дни.ру». Корреспонденты затронули тему поддержки российской спецоперации и того вопроса, что публично «за» ее проведение до сих пор высказались только немногие представители «российской элиты».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»