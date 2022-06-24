Шнуров записал клип-ответ критикам его песни о русофобе Невзорове*

Популярный российский киноактер, художник, лидер групп «Ленинград» Сергей Шнуров ответил на критику сбежавшего из России журналиста-русофоба Александра Невзорова*, записав очередной клип.

Несколько дней назад Шнуров записал музыкальный клип «Не Зорро», в котором высмеял русофобскую позицию сбежавшего из страны Невзорова*, а также сравнил журналиста с глистом, перебегающим с одной стороны на другую. На видео незамедлительно отреагировал сам Невзоров*.

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«Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей», – написал Невзоров* в своем Telegram-канале.

Так или иначе, клип быстро вышел в тренды YouTube, а поклонники Шнурова начали активное обсуждение. Позиции зрителей разделились – одни заявили, что музыкант якобы «продался», и начали засыпать его пустыми обвинениями и упрекать в оскорблении «великого» журналиста, другие же наоборот по достоинству оценили произведение, указав на правоту утверждений рок-музыканта.

Сегодня Шнуров ответил на критику зрителей и самого Невзорова новым клипом, получившим название «Мертвец». В нем он подчеркивает, что не ставит перед собой задачу понравится ни начальству, ни зрителям на YouTube.

Кадр из видеоклипа

Рок-музыкант с «сожалением» признается, что оскорбил «чувства верующих в Невзорова*» людей.

«Я свою могилку крашу, оскорбил чего же проще чувства верующих в Сашу и его святые мощи», – иронизирует Шнуров.

Также Шнуров констатировал, что, если его мнение не сходится с аудиторией Невзорова* и им самим, значит, как считают в Сети, музыканта якобы подкупили.

«Если в их ты не поверил бога, значит тебя точно подкупили», – поет музыкант.

Отдельное внимание Шнуров уделил ответу Невзорова* о том, что «он не мочится на могилы друзей».

«И еще замечу между прочим, Саш, обидеть, правда, не хочу. С мочеиспусканием не очень? Это возраст – обратись к врачу!» – иронизирует Шнуров.

В предыдущем клипе «Не Зорро» Шнуров напомнил о близкой дружбе между губернатором Петербурга Александром Бегловым и русофобом Невзоровым*, назвав его «петербургским чингачкуком». СМИ неоднократно заостряли внимание на тесных связях градоначальника и журналиста. Дело в том, что Невзоров* помогал Беглову с проведением предвыборной кампании в 2019 году, а тот, в свою очередь, до сих пор позволяет русофобу зарабатывать миллионы на рекламе в петербургском метро.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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