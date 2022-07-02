Бизнесмен Пригожин указал на антипатриотический беспредел среди чиновников Петербурга

Евгений Пригожин прокомментировал нежелание чиновников Смольного провести в Пушкине новый фестиваль «День русской славы», который в прошлый раз закончился скандалом.

Напомним, по требованию замглавы администрации Пушкинского района из экспозиции были удалены все обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса, а также экспонаты, связанные с борьбой республик против украинского нацизма.

Накануне лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал поведение районных чиновников возмутительным и предложил повторить патриотическую выставку о Мариуполе в Петербурге, однако администрация города никак не отреагировала на инициативу.

Высказываясь о ситуации, бизнесмен Евгений Пригожин отметил, что команде губернатора Александра Беглова чужд дух патриотизма, а сами чиновники заняты лишь набиванием собственных карманов. Его комментарий опубликовала пресс-служба «Конкорд».

«Я уже многократно повторял, что петербургские чиновники во главе с губернатором – люди, не отягощенные чувством патриотизма. В городе антипатриотический беспредел. И вместо того, чтобы заботиться о городе и о государстве, чиновники, как я это себе понимаю, набивают карманы», – сказал бизнесмен.

В заключении он поблагодарил заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко за то, что «вспомнил про Моторолу в этот трудный для патриотов час». Напомним, накануне он передал орден Мужества вдове погибшего в Донецке в октябре 2016 года.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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