Петербургский губернатор ввел в заблуждение помощника президента Орешкина, поставив крест на инвестиции в «Горской»

Вопреки действующему на тот момент инвестиционному соглашению еще в ноябре 2021 года губернатор Петербурга представил помощнику президента РФ Максиму Орешкину проект абстрактного яхт-клуба, который в итоге и будут строить в «Горской». Александр Беглов то ли по ошибке, то ли намеренно ввел в заблуждение федеральные власти, лишив город реальных капиталовложений.

«Есть реальные проекты, а есть просто желающие освоить перспективную территорию» – так в нескольких словах можно описать содержание письма, которое в конце ноября 2021 года из Смольного было направлено в адрес помощника президента Российской Федерации Максима Орешкина. Рассказывалось в этом официальном документе (копия имеется в распоряжении редакции) о перспективах комплексного развития территории бывшей промзоны «Горская» под Сестрорецоком. При это «реальными» губернатор города Александр Беглов (именно его подпись стоит в документе) называет проекты от ЗАО «Лидер» и ПАО «Газпром», а «желающими» ООО «Мегалайн», с которой у города на тот момент уже было подписано соглашение о намерениях воплощать в жизнь проект рекультивации объекта.

Если говорить подробнее, то помощнику президента РФ сообщалось, что Комитетом по развитию туризма разработана концепция создания тематического парка, что сегодня проводится работа по подготовке обосновывающих материалов для вынесения вопроса создания зоопарка, и что, учитывая наличие нескольких потенциальных инвесторов, необходимо провести объективную оценку всех представленных предложений, в том числе «сравнить правовые модели, выявить риски и определить социально-экономический эффект каждого проекта».

В это же время на столе одного чиновника в профильном Комитете по инвестициям Смольного уже лежало подробное описание проекта без зоопарков и дельфинариев, зато со вполне реальным описанием объекта инфраструктуры с четкими границами зон для отдыха и туризма и промышленными объектами. Кроме того, в этом письме были представлены технико-экономические показатели и финансовая модель с работающим механизмом, предполагающую около 30 млрд поступлений в виде налогов в федеральный и региональный бюджеты и 17,5 тыс рабочих мест.

Этот документ в адрес губернатора, вице-губернатора и профильного комитета по инвестициям еще 11 ноября было направлено компанией Мегалайн. 19 ноября, к слову, глава компании Геннадий Корупятник давал пресс-конференцию в ТАСС, на которой было объявлено о запуске международного конкурса на лучшее архитектурное решение для будущей промзоны. А еще в начале июня на ПМЭФ-2021 в присутствии губернатора Санкт-Петербурга было подписано соглашение о возведении промышленного комплекса в формате Industrial Light именно с «Мегалайном». Кроме того, уже тогда, по словам руководителя проекта «Горская» Олега Избякова уже проводились согласования по каждому участку:

«По каждому участку земли проводится отдельное согласование его назначения с соответствующими комитетами Смольного. Учитывается экологическая ситуация, транспортное обслуживание, защита от затопления и подтопления набережной, уровень шума, ущерб растительному и животному миру и даже авиационно-орнитологическое обоснование всей концепции», – заявлял представитель «Мегалайна».

Однако 29 ноября Орешкину рассказывается, что реальные проекты только у «Газпрома» и «Лидера», а компания, с которой на тот момент было заключено соглашение, цитируем: «содержит лишь общие сведения о предполагаемых направлениях реализации проекта, без указания информации о создаваемых объектах, их параметрах и целевом назначении». Далее идут подробные описания именно этих двух проектов. При этом у «Лидера» в качестве дополнительного финансирования объекта привлекаются средства налогоплательщиков – то есть из бюджета города, в размере 14 млрд рублей. У ПАО «Газпром», как выясняется, даже проекта как такового не было. Об этом впоследствии признался руководитель «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Олег Любомиров – по его словам, концепция будет представлена в лучшем случае в конце 2022 года.

Если вернуться в день настоящий, то можно увидеть вполне себе оформленный стенд с проектом «Мегалайна», выполненный архитектурным бюро Wowhaus, который был представлен в рамках ПМЭФ-2022 и проходящего мимо него в переговорную губернатора Санкт-Петербурга Беглова – шел он туда подписывать соглашение о намерениях строительства Яхт-клуба на том же месте, причем с объемом инвестиций в 10 млрд рублей (проект «Мегалайна» предусматривал 60 млрд вложений без привлечения бюджетных средств).

Вполне возможно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вводил в заблуждение помощника президента Максима Орешкина не намеренно. Не зря был упомянут некий абстрактный стол абстрактного же чиновника одного из комитетов Смольного – вполне возможно, что из-за несогласованности и нерасторопности этих самых людей на местах до градоначальника донесли не ту информацию, которую надо. С другой стороны, в этом контексте прямо-таки чувствуется коррупционная составляющая – докладывать «наверх» информацию, которая с действительностью расходится, причем явно с перегибом в одну сторону. Причем впоследствии заключается соглашение по проекту, которого формально даже не существует – только желание построить абстрактный же «яхт-клуб»…

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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