Пригожин связал решение об отмене выступления Шнурова со Смольным и губернатором Петербурга

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с заменой «Ленинграда» на «Би-2» на футбольном матче между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

Пригожин назвал Сергея Шнурова великим патриотом и носителем русской культуры, чьи нецензурные слова возвышают Россию и сплочают российский народ. Про группу «Би-2» бизнесмен сказал лишь, что ему известно об их непатриотичной позиции и об отказе играть на концерте в Омске под баннером «Za президента».

«Маленькие трусливые люди думали, что они вытрут ноги о лицо великого маэстро Шнурова, но тем самым только еще раз подчеркнули, что их задача – поддержать врагов России. Ведь «Би-2», как всем известно, сейчас гонят отовсюду, а питерские власти, между тем, всячески им содействуют. Позор!» – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению Пригожина, выступление группы на Суперкубке согласовано со Смольным и лично с губернатором Александром Бегловым.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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