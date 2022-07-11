Французы всерьез думают, что в Африке можно ездить на танке и наводить порядки – Пригожин

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил журналисту Саймону Марксу из агентства Bloomberg прокатиться по Центральноафриканской республике на танке. Так предприниматель отреагировал на провокационные вопросы американского издания Bloomberg.

Журналист привел информацию от неких «свидетелей», согласно которой россияне якобы «напали на нелегальных золотодобытчиков в ЦАР» и при этом якобы сделали это с применением тяжелой военной техники: вертолетов и танков.

Евгений Пригожин объяснил, что подобное невозможно – северо-восточная часть ЦАР непроходима ни для колесных, ни для гусеничных транспортных средств. А если журналист не верит, то может попробовать сделать это лично, предложил Пригожин.

«Минимальный вес танка – 26 тонн, из-за чего они и не могут находиться там, это обусловлено климатическими условиями. Дорогой Саймон, если мой довод неубедителен, то ты сам можешь проверить мои слова и приехать на танке на северо-восток ЦАР. Видимо, англичане, французы и американцы поэтому и терпят там колоссальный провал, так как думают, что в Африке можно ездить на танке и наводить порядки», – сказано в ответе, который пресс-служба компании «Конкорд» потребовала опубликовать в неизменном виде.

Пригожин напомнил, что ЦАР с подачи Франции долгие годы находилась в состоянии конфликта и «человеческая жизнь там ничего не стоила». И только и с приходом к власти президента Фостен-Арканжа Туадера и вовлечении инструкторов из России, которых запад связывает с «ЧВК Вагнера», в процесс обучения республиканских войск ЦАР начала отстаивать свою независимость. При этом миротворческий контингент ООН (МИНУСКА), который находился там длительнее время, не только не повлиял на ситуацию с безопасностью, но и сам не раз был замечен в преступлениях против местного населения, указал Пригожин.

«Расследования не проводятся, так как военные из контингента МИНУСКА наделены «абсолютным иммунитетом» и не могут подвергаться юридическому преследованию на территории страны, где совершают преступления, а руководство МИНУСКА всячески скрывает их. Однако, число криминальных дел так велико, что в сентябре 2021 года МИНУСКА приняла решение вывести габонский контингент (около 450 габонских миротворцев) из ЦАР. Причиной вывода военных послужило множество случаев предполагаемой сексуальной эксплуатации и насилия, в том числе в отношении детей». – утверждает Пригожин.

По данным, приведенным в ответе бизнесмена, характер иностранного влияния отражается в рейтингах доверия центральноафриканцев к государствам: только 3% опрошенных доверяют Франции, 5% – США и 94% – России.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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