Бизнесмен Пригожин рассказал, как петербургские чиновники вытирают ноги о лица патриотов

Награждение сорвавшей выставку чиновницы Боголюбовой – это попытка Смольного и администрации Пушкинского района вытереть ноги о лицо патриотов. Такого мнения придерживается бизнесмен Евгений Пригожин.

В комментарии для издания LIVE24 предприниматель отметил, что в Смольном и районных администрациях таким образом показали свое отношение к патриотической идеологии. Подтверждением этого станет награждение чиновницы Пушкинского района Татьяны Боголюбовой.

«Чтобы не подогревать слухи о моем конфликте с губернатором, я попросил главу Федерального агентства новостей обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разъяснить, согласовано ли награждение Боголюбовой с ним или с одной из ветвей Смольного, или это является недостоверной информацией», – добавил предприниматель.

Напомним, ранее Боголюбова фигурировала в скандале с выставкой «Мариуполь – битва за русский мир». Чиновница потребовала убрать патриотическую символику, например, фигурку Арсена «Моторолы» Павлова. Инцидент вызвал негодование у петербуржцев. Ситуацию также прокомментировал Евгений Пригожин.

Москва, Андрей Дорофеев

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