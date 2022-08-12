Юристы Пригожина добились удаления недостоверной информации о бизнесмене из «Яндекса»

Модераторы ООО «Яндекс» удалили из поисковой выдачи более 600 ссылок на ряд источников. Все они содержали недостоверную информацию о бизнесмене Евгении Пригожине. Такой информацией поделилась пресс-служба компании «Конкорд».

Как сообщили представители организации, юристы обратились к «Яндексу» для урегулирования ситуации. То, что указанная в источниках информация не имеет ничего общего с действительностью, подтверждено судебными актами. «Яндекс» быстро отреагировал на запрос. За период с марта по август текущего года работники компании удалили сотни ссылок на соответствующие материалы.

Юристы «Конкорда» выражают благодарность организации за то, что все материалы были изъяты из поиска. Они надеются, что в последствии «сотрудничество юридической службы компании «Конкорд» и ООО «Яндекс» продолжится на том же профессиональном уровне в рамках правового поля», а все недостоверные данные о предпринимателе удалят.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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