Чиновники Комздрава поправляют свое финансовое здоровье взяточными компрессами

Накануне, 6 сентября, сотрудники Следственного комитета задержали главу отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова и еще троих неназванных сотрудников по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники могли содействовать заключению госконтрактов по завышенным ценам на уборку в подведомственных району медучреждениях. Пока речь идет об исчезновении 77 миллионов рублей, но, по данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела сумма заявлена в 2,5 раза больше.

Задержания прошли на фоне сообщений о стремительном росте коррупционных дел в Петербурге за последние годы. Так, глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева заявила об увеличении коррупционных дел за два года почти вдвое.

«Если за весь 2019 год наши судьи вынесли приговоры по 145 коррупционным делам, то только за первую половину этого года таких дел уже 112», – рассказала Лебедева в интервью «Деловому Петербургу».

Согласно статистике Генеральной прокуратуры, с января по июль текущего года в Петербурге возбуждено 97 коррупционных уголовных дел только о взяточничестве. Это вывело город в ТОП-10 антирейтиинга по числу взяток среди регионов России. При сохранении текущей тенденции может быть побит антирекорд прошлого года, когда количество дел по статье УК 290 «Получение взятки» перевалило за 180. Порядка 25% взяток приходится на чиновников Смольного, районных администраций и муниципалитетов.

Курортная медицина

Журналисты также отмечали рост количества коррупционных дел в сфере здравоохранения при губернаторе Александре Беглове и его команде выходцев из Курортного района, которым действующий глава региона руководил в начале 2000-х годов. Так, городским Комитетом по здравоохранению с 2019 года руководит Дмитрий Лисовец, 13 лет проработавший заместителем главврача в Городской больнице №40 Курортного района. Заместителем Лисовца в Комздраве стал его коллега по больнице Андрей Сарана.

Как отмечало издание «Версия», самому главврачу больницы Сергею Щербаку прочили пост вице-губернатора по здравоохранению Петербурга, но столь явное продвижение «курортников» было негативно воспринято общественностью. Особенно после того, как выяснилось, что больница №40 годами получала половину всего финансирования, предназначенного для всех районных больниц города.

Смертельная экономия

Самым громким коррупционным делом в сфере здравоохранения при Лисовце стало массовое отравление барием в Городском консультативно-диагностическом центре №1. Летом 2021 года медучреждение должно было закупить партию медицинского сульфата бария для проведения рентгеноскопии пациентов. Но вместо него был закуплен промышленный сернокислый барий. Первый безопасен для человека при приеме внутрь, второй же смертельно опасен, но стоит в четыре раза меньше.

Каким образом опасное вещество попало в больницу и было допущено к использованию выясняет следствие. От этой «ошибки» скончалось минимум семь человек, здоровье нескольких сотен пациентов могло пострадать. Задержано пять сотрудников медучреждения, в том числе главврач.

Комздрав настойчиво рекомендует

О том, как могут происходить подобные закупки можно судить по другому коррупционному инциденту. В июле 2021 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Петербурга задержали ведущего специалиста отдела развития учреждений здравоохранений Комздрава Александра Шкабару.

По версии следствия, Шкабара получил взятку в размере 2,1 миллиона рублей за содействие неназванному бизнесмену в получении госконтрактов. Шкабара направлял в подведомственные Комздраву учреждения настойчивые рекомендации заключать контракты по энергосбережению только с определенной компанией, принадлежащей бизнесмену, от которого была получена взятка. Следствие по делу еще идет.

Фантомные вакцины

В октябре 2021 года Следственный комитет задержал четырех сотрудников Первого медуниверситета имени Павлова. За взятку они выдавали сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, которая на деле не проводилась.

Изначально речь шла о 12 эпизодах и 100 тысячах рублей. Но в последствии число задержанных выросло до шести, а одна из медсестер призналась, что только она провела «бумажную» вакцинацию минимум 40 пациентам. За это она получала 1 тысячу рублей, хотя общая сумма взятки составляла 7,5 тысячи за сертификат. Неиспользованные ампулы с вакцинами просто уничтожались.

Депутатский подход

Куда более внушительные суммы могли проходить по так называемым «депутатским поправкам». Этот инструмент корректировки бюджета считается одним из наиболее коррупционных среди депутатов городского парламента. «Депутатская поправка» существует только в Петербурге и позволяет парламентариям самостоятельно распределять до 2% бюджета, причем на условиях анонимности.

В конце лета 2021 года Заксобрание выделило дополнительные 18,6 миллиарда рублей сектору здравоохранения. В частности, по словам Дмитрия Лисовца, 226 миллионов рублей по «депутатской поправке» направили Городской больнице №9 на ремонт и переоборудование. Журналисты же выяснили, что подрядчиком больницы являются компании «Петромеда», «Арсенал» и «Синтез», которые, по данным прессы, могут принадлежать членам семьи бывшего спикера Заксобрания Вячеслава Макарова и их бизнес-партнерам. Никаких уголовных дел по данному инциденту не возбуждалось.

Система здравоохранения Петербурга и ранее не отличалась прозрачностью и чистотой, но при Александре Беглове и его назначенце Дмитрии Лисовце коррупционные дела в Комздраве и подведомственных учреждениях стали рутиной, при чем смертельно опасной. Как наглядно показывает задержание в Василеостровском районе, чиновники пытаются незаконно обогатиться даже на уборке, и речь идет о десятках миллионов рублей. Но пока правоохранительные органы «бьют» по рядовым сотрудникам больниц, районных администраций и Комздрава, а их непосредственные руководители раз за разом заявляют, что ни о чем не знали и не подозревали.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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