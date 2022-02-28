Применение бария в медучреждениях Петербурга: коррупция в закупках как причина трагедии

Инцидент с барием называют крупнейшим происшествием в медицинской сфере Петербурга за последние годы. Системные проблемы Смольного стали причиной гибели, как минимум, семи пациентов, еще сотни могут оказаться жертвами отравления, даже не подозревая об этом.

О первых жертвах отравления барием в петербургском консультационно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса стало известно еще в декабре 2021 года – января 2022 года. Фактически люди погибли в результате рядового исследования – рентгеноскопия желудка. Оно не должно было представлять никакой опасности для их здоровья и жизни. Однако жертвы все есть: как минимум семи пациентов скончались, а еще сотни могут оказаться подвержены отравлению, даже не подозревая об этом.

На данный момент инцидент с барием называют крупнейшим происшествием в медицинской сфере Санкт-Петербурга за последние годы. Причина этому кроется в системных проблемах Смольного и желании медучреждений сэкономить даже на расходниках. По словам политолога Юрия Самонкина, в городе на Неве вообще слабо контролируется система здравоохранения. Местный Комздрав выстроил формально-протокольные отношения по принципу «и так сойдет» с подведомственными учреждениями. Что дало почву для финансовых манипуляций.

ГКДЦ №1 летом 2021 года закупил вместо медицинского сульфата бария, который применяется в процессе рентгеноскопии, промышленный – сернокислый барий. Их отличие заключается в характере воздействия на человеческий организм. Барий сульфат – тяжелая соль. Она не усваивается организмом и полностью выводится из него через желудочно-кишечный тракт. Таким образом, вреда здоровью не наносится. В отличие от сернокислого бария, чье воздействие может быть губительным.

Оба вещества можно найти на рынке по одинаковой формуле, но при этом первый будет в разы дороже второго. Медицинский барий в среднем стоит 2020 рублей за 100 граммов, а стоимость промышленного составляет порядка 500 рублей за тот же вес. Где и кем была заключена такая «выгодная» сделка для медучреждения, установить довольно сложно. Документов о закупке нет в ЕИС и даже в контракте с компанией-поставщиком ООО «НеваРеактив». Это говорит о том, что смертоносный барий наверняка был приобретен «в обход» федерального законодательства. Не исключено, что происходило даже через некое частное лицо, участвовавшее в перепродаже.

На данный момент Следственный комитет РФ предъявил обвинение пятерым сотрудникам медицинского центра. Среди них главный врач учреждения, заведующая отделением лучевой диагностики, медперсонал и пр.

Тем временем петербургский Комздрав неожиданно самоустранился от проблемы. Свой комментарий председатель комитета Дмитрий Лисовец дал только 28 января и только из-за ареста главврача. Это уже не говоря о том, что ведомство должно все время «держать руку на пульсе» в вопросе медицинских закупок. Это наталкивает на соображения о проверке Лисовца и его подопечных. Тем более, что случаи со взяточничеством в Комздраве не впервые выходят на общественное осуждение.

Например, в июне 2021 года был задержан один из сотрудников ведомства Александр Шкабара. Его подозревают в получении взятки. По версии правоохранителей, он получил более 2 млн рублей за лоббирование заключения договоров с «нужными» компаниями.

С приходом к власти губернатора Александра Беглова и его назначенцев из «Курортного» в Петербурге коррупция стала системным явлением во всех сферах деятельности Смольного. Система здравоохранения не является исключением. Трагедия, связанная с барием, показывает, что к модели получения взяток в государственных структурах может подключаться полномасштабная вертикаль власти. Главные события происходят руками младшего персонала, старшие это контролируют, а руководство ведомств просто «закрывает глаза» на происходящие процессы или даже сами участвуют в подобных схемах для получения собственной выгоды.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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