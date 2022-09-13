В Петербурге задержали азербайджанского «решалу». Фиксируется рост преступности диаспор

В Петербурге задержали гражданина Азербайджана, занимавшегося «решением вопросов» для своих земляков. В его автомобиле обнаружили боевое оружие и патроны. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконный оборот оружия.

Задержанный оказался «посланником» известного вора в законе, претендовавшего на контроль знаменитого полулегального рынка «Апраксин двор», который ряд источников СМИ связывают с другом губернатора Александра Беглова Вагифом Мамишевым.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о задержании 38-летнего гражданина Азербайджана, в автомобиле которого оперативники нашли боевой пистолет Smith & Wesson и патроны к нему. Как сообщает издание «Фонтанка», мужчина уже привлекался к ответственности в схожих обстоятельствах. После того, как он отбыл заключение, было принято постановление о нежелательности его нахождения на территории России, и он был вынужден вернуться на родину.

Фигурант нового уголовного дела являлся «представителем» известного вора в законе Лоту Гули, который ранее претендовал на контроль за знаменитым петербургским рынком «Апраксин двор», известным своей полулегальной деятельностью. Обвиняемый занимался «сбором дани» с азербайджанских торговцев до момента своего задержания и последовавшей депортации. Однако это не помешало ему вернуться в Россию и продолжить нарушать закон.

Примечательно, что «покровителем» торговых точек в Петербурге, в частности – вещевого рынка «Апраксин двор», пресса называет известного в городе бизнесмена, являющегося советником и другом губернатора Александра Беглова Вагифа Мамишева. По данным ряда изданий, градоначальник продвигал интересы бизнесмена, а его поддержка помогла Мамишеву заработать многомиллиардное состояние. При этом бюджет Петербурга потерял более 2 млрд рублей на инициативах и инвестпроектах бизнесмена, под которые он и его приближенные получали недвижимость, отмечали журналисты.

В СМИ сообщалось, что при нынешнем градоначальнике Петербург превратился в аналог «Апрашки» и был фактически отдан «на откуп» азербайджанской диаспоре. Так, в мае текущего года в городе значительно выросло количество нелегальных точек торговли, связанных непосредственно со «знаменитым» полулегальным рынком. Отмечалось, что они находятся под контролем азербайджанских криминальных группировок, а увеличение количества подобных точек может означать укрепление позиций этнического криминала в Северной столице.

Об этом свидетельствует и официальная статистика преступлений, совершенных за текущий год в Петербурге. Согласно результатам мониторинга проявлений религиозного и национального экстремизма, проведенного за период с января по июнь 2022 года, в городе было зафиксировано 1841 противоправное деяние, совершенное иностранными гражданами. При этом участились преступления, связанные с производством, хранением и распространением наркотиков, склонением к их потреблению, вовлечением в занятия проституцией, изготовлением и оборот порнографических материалов, совершенные на сексуальной почве.

Например, в начале сентября стало известно об обнаружении на Софийской овощебазе 50 килограммов кокаина в ящике, прибывшем из южной Америки. Минимальная стоимость наркотиков на черном рынке может достигать полумиллиарда рублей.

Безынициативность Смольного в решении проблем нелегальной «палаточной» торговли в Петербурге, вероятно, напрямую связана с ближайшим окружением Беглова, а само явление существует, видимо, не без его содействия.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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