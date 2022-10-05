Настоящая кровь и снаряды. В Петербурге показали фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина

В Петербурге 4 октября прошел закрытый предпремьерный показ одного из самых ожидаемых отечественных фильмов осени – «Лучшие в аду», снятого по заказу кинокомпании Aurum Production. Он был создан бизнесменом Евгением Пригожиным и Алексеем Нагиным. Это фильм о профессионализме и четком выполнении задач бойцами во время боевых действий.

В зале кинотеатра «Формула кино» в ТЦ «Галерея» были заняты практически все места. За несколько минут до показа на сцену поднялись создатели и участники фильма, которые поприветствовали зрителей и немного рассказали о картине.

Среди зрителей оказались известные личности – актеры, общественники, политические деятели и блогеры. Например, на показе засветились Дмитрий Пучков, он же Гоблин, и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. От показа многие ждали экшена и драйва, а также хотели увидеть реалистичное патриотическое кино и современных героев, ведь именно такие эмоции оставил просмотр трейлера к фильму. Охарактеризовать его жанр можно как военную драму или боевик.

Фото РИА «Новый День»

Примечательно, что сценарий «Лучших в аду» написал Алексей Нагин – участник боев в горячих точках, который погиб 20 сентября 2022 года при защите интересов России. И хотя, по словам второго сценариста Антона Зинченко, история была полностью выдумана, многие ее сюжеты отражают реальный боевой опыт Нагина.

Особенностью фильма стали съемки в зоне боевых действий, что помогло актерам лучше вжиться в роли. Так что на экране зрители видят не декорации, а настоящие гранаты, пулеметы, снаряды и дома, пострадавшие от бомбежек. Даже кровь не везде бутафорская.

Кинолента повествует о работе бойцов ЧВК «Вагнер», именуемых в фильме «белыми», которые ведут бои с противником – «желтыми». Показана одна из операций. По сюжету «белые» должны захватить высотное здание, откуда обозревается территория боев на многие километры. Фильм «держит» до последней минуты, хотя нашлось в нем место и юмору. При этом огромную смысловую нагрузку несут несущественные на первый взгляд детали.

Фото РИА «Новый День»

«Продюсеры поставили задачу сделать фильм, драматургия которого будет совпадать с драматургией боя. В этом принял самое непосредственное участие Герой России Алексей Нагин, который в это время находился в Петербурге, в больнице. Он продумал историю боя, задачи для главных героев, их диалоги. В этом фильме нет плохих или хороших, слабых или сильных. Будут только люди, воины. При этом фильм не ставит целью раскрыть человеческие характеры, он совсем не про это. И в целом картина удалась. Очень жаль, что Нагина больше нет, и он не увидит ее», – рассказал Антон Зинченко.

Сценарист Антон Зинченко. Фото РИА «Новый День»

Гость показа, актер и каскадер Сергей Воробьев, снявшийся в «Туристе», отметил, что хотел бы видеть больше фильмов, в которых показаны современные герои – настоящие патриоты, которые, не жалея жизни, сражаются за Родину.

«Сейчас идет такое засилье иностранного кино. Это все уводит молодежь совсем в другую сторону. А такие фильмы раскрывают глаза на происходящее в мире, на текущее состояние общества. Они также стимулируют людей выражать патриотические чувства, без чего невозможно быть гражданином России», – считает Воробьев.

С 5 по 10 октября фильм «Лучшие в аду» будет доступен в соцсети ЯRUS, после чего его можно будет найти в онлайн-кинотеатрах. Девиз киноленты звучит так: «У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мёртвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими». Напомним, только трейлер фильма собрал несколько миллионов просмотров всего за несколько дней.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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