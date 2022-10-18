Возглавляя тренды: роль транспортно-пересадочных узлов в развитии крупных городов стремительно растёт

Мегаполисы переполнены людьми, и задача властей разных уровней обеспечить их комфортное передвижение по городу, чтобы жителям не приходилось часами проставить в пробках. Транспортно-пересадочные узлы стали одним из существенных инструментов в достижении этой цели. Но то, что демонстрирует отличные результаты в Москве, не спешит работать в Санкт-Петербурге.

Главная задача транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) изначально заключалась в удобной пересадке пассажиров из метро на автобус или на городскую электричку. И своё назначение они начинали исполнять сразу после открытия. Постепенно к основной стали прибавляться дополнительные – разведение транспортных и пассажирских потоков, потому хабы стали новыми точками деловой и общественной активности. Так что теперь выбрать главную задачу ТПУ навскидку и не получится, слишком многое объединяется под одной крышей. Мировой опыт показывает, что за такими объектами будущее и именно на них будет строиться транспортный каркас на удалённых от центра городских территориях.

– Оптимальный вариант реализации ТПУ – это крупный многофункциональный комплекс, совмещённый с коммерческой и развлекательной недвижимостью, – считает Сергей Хромов, генеральный директор ООО «Город-спутник Южный». – Именно в таком случае происходит повышение капитализации земли вокруг транспортного узла и недвижимости поблизости. ТПУ генерирует потоки не только как инфраструктурный объект, но и как самостоятельный культурно-коммерческий центр.

В столице ТПУ появляются в большом количестве. Они не только упорядочили пассажиропоток и повысили комфорт людей, не имеющих личного транспорта, но и положительно повлияли на экономику: узлы сосредотачивают большую массу людей, а построенные рядом комплексы обеспечивают высокую проходимость. Плюс многочисленные рабочие места. Влияние ТПУ на развитие мегаполисов понятно в первую очередь профессионалам.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. Фото: vestnikstroy.ru

– Основные тренды последних десятилетий напрямую связаны со всем цивилизационным развитием, – уверяет президент Союза архитекторов России, президент Союза московских архитекторов, народный архитектор РФ Николай Шумаков. – Ну посмотрите. Растет темп жизни – особую значимость приобретают все коммуникационные проекты и транспортная инфраструктура: появляются скоростные магистрали, требуются новые оснащенные всем необходимым ТПУ, развивается «легкое» метро. Значит, первый тренд – современный транспорт и инженерные коммуникации.

Транспортно-пересадочные узлы позволяют сформировать и следующий тренд – «Пять минут до всего». Шумаков подразумевает под этим лозунгом всю необходимую инфраструктуру, охватывающую жилой микрорайон, чтобы сделать его по-настоящему комфортным. При этом ощущение уюта и безопасности сохраняет полную вовлеченность в деловой и общественный ритм жизни. Современные ТПУ, которые растут в Москве как грибы после дождя, не только позволяют людям максимально быстро пересаживаться с одного вида городского транспорта на другой, но и становятся центром развития всего района. Под крышей хабов растут учебные учреждения, коммерческие предприятия, даже спортивные комплексы. Рядом с ними разбивают скверы и разрабатывают зоны отдыха. Так что влияние ТПУ распространяется куда дальше исключительно транспортной доступности.

Понимают это в Ленинградской области, руководство которой заключило с компанией «Мегалайн» соглашение о строительстве ТПУ «Кудрово». Узел соберёт под одной крышей метро, автовокзал и остановки разных маршрутов, позволив местным жителям сэкономить время в пути при поездках в центр Санкт-Петербурга. Масштабный проект даст региону почти 1500 рабочих мест, и станет точкой притяжения самых разных проектов развития Ленобласти.

«Мегалайн» планировал строить ТПУ и в самом Санкт-Петербурге. Но в этом году соглашение с компанией было со стороны руководства города разорвано, так что в ближайшее время ни о каких подвижках в данном направлении в Северной столице говорить не приходится. Хотя изначальный план выглядел очень многообещающим: инвестор собирался развивать сеть из 61 узла, на кону стояли многомиллиардные (186 млрд рублей) вложения в инфраструктуру города. По какой причине в Смольном решили, что Санкт-Петербург в этом не заинтересован – остаётся только гадать. А факт заключается в том, что покончить с пробками у городских властей Петербурга по-прежнему не получается.

Санкт-Петербург – Москва, Екатерина Попова

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