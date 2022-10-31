«Объем заявления около 30 печатных листов»: предприниматель Пригожин раскрыл детали своего заявления против Беглова

Предприниматель Евгений Пригожин в комментарии изданию «Царьград» привел детали заявления, которое ранее он подал в прокуратуру. Документ касался деятельности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Бизнесмен подчеркнул, что на данный момент не может разглашать всех подробностей – это может определенным образом навредить расследованию.

«Коррупция касается большинства сфер жизнедеятельности города, в заявлении они все перечислены. В преступных схемах помимо губернатора задействовано большое количество лиц», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он также отметил, что обращение насчитывает около тридцати печатных листов.

Ранее бизнесмен направил в Генпрокуратуру России заявление о возможном совершении преступления. Он попросил провести проверку деятельности губернатора Александра Беглова. Как сообщает Пригожин, градоначальник может быть причастен к «разграблению госбюджета» и обогащению. При этом речь идет не только о главе Смольного, но и о его окружении.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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