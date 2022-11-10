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Четверг, 10 ноября 2022, 13:40 мск

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Добровольцев отправили домой из зоны спецоперации за пьянство

Добровольцев, которые приехали из Карелии в зону специальной военной операции, уволили за злоупотребление спиртными напитками. Об этом рассказал военный комиссар Андрей Артемьев.

Как сообщает портал «КарелИнформ», в настоящее время известно о нескольких случаях увольнения участников СВО. В основном это происходило из-за распития алкогольных напитков, отметил Артемьев в беседе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По словам военкома, чаще всего мобилизованные, приходя на службу, отказываются от вредных привычек, с течением времени пагубные пристрастия волей-неволей отходят на дальний план.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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