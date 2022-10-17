«С утра до вечера синие ходят»: мобилизованных в Сибири начали отправлять домой из-за алкоголизма

В Забайкалье нескольких мобилизованных отправили из учебных частей домой за злоупотребление алкоголем. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев. Он отметил, что выдворенных из ВС РФ резервистов- алкоголиков не будут подвергать принудительному лечению.

«Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них одна проблема – как сбегать за бутылкой», – рассказал парламентарий, чьи словам приводит радиостанция «Говорит Москва».

Точное число отправленных по домам призывников-алкоголиков депутат не назвал, но заявил, что «такие товарищи все еще встречаются».

Ранее сообщалось, что правительство Забайкальского края на время частичной мобилизации запретило продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, где дислоцируются воинские части.

Москва, Наталья Петрова

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