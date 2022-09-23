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Пятница, 23 сентября 2022, 12:28 мск

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В Забайкалье частично ввели сухой закон из-за мобилизации

Правительство Забайкальского края на время частичной мобилизации запретило продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, где дислоцируются воинские части.

Согласно соответствующему постановлению, купить спиртное будет нельзя на территории ЗАТО поселок Горный, городского поселения «Борзинское», поселка Песчанка, входящего в состав Читы, а также на территории муниципальных образований региона в радиусе 300 метров от военных комиссариатов, за исключением розничной продажи в заведениях общепита и в магазинах беспошлинной торговли.

В документе указано, что органам местного самоуправления необходимо разместить информацию с адресами военных комиссариатов на информационных стендах, в печатных изданиях, a также на официальных сайтах в интернете.

Добавим, что из-за частичной мобилизации продажу алкоголя ограничили в одном из районов Бурятии. Так, глава Тарбагатайского района Владимир Смолин подписал постановление, согласно которому приобрести спиртное можно только днем с 11:00 до 18:00. Запрет на продажу алкоголя в утреннее, вечернее и ночное время будет действовать по 30 сентября.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Глава государства назвал это решение неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация затронет порядка 300 тыс. резервистов. Он пояснил, что призывать на военную службу будут граждан, состоящих в запасе, а именно, тех, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт.

Чита, Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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