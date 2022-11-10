«Жесткое противодействие»: Пригожин рассказал о попытках властей Петербурга помешать работе «ЧВК Вагнер Центра»

Предприниматель Евгений Пригожин ответил изданию РИА DIXINEWS об отказе выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге.

Пригожин подтвердил журналистам, что после начала работы «ЧВК Вагнер Центра» в Северной столице им не выдали разрешение на ввод организации в эксплуатацию. Отказ местных властей предприниматель считает жестким противодействием.

«Да, город начал жесткое противодействие работе «ЧВК Вагнер Центра». Разбираемся сейчас почему», – цитирует бизнесмена «Пресс-служба Пригожина».

Он также отметил, что в городе на Неве существуют агенты Запада, которых нужно судить за измену родной стране. Кроме того, считает бизнесмен, многие петербургские предприятия финансируют украинских националистов, о чем хорошо известно губернатору Александру Беглову.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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