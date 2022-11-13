Пригожин попросил Департамент военной контрразведки проверить губернатора Петербурга по статье «Государственная измена»

Юридическая служба компании «Конкорд» проинформировала, что бизнесмен Евгений Пригожин подал в Генпрокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России заявление. В нем приводится просьба произвести проверку действий губернатора Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене.

Других подробностей не приводится, сообщает пресс-служба «Конкорда».

Ранее предприниматель подал еще одно заявление в Генпрокуратуру в отношении Беглова. Пригожин попросил надзорные органы проверить, причастен ли градоначальник к организации преступного сообщества на территории Северной столицы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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