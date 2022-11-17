В «Сапсанах» теперь можно учить историю и корейский язык

Российские железные дороги продолжают работать на расширение услуг. Добавилась новая опция – теперь пассажиры «Сапсана» смогут ознакомиться в медиатеке с лекционными материалами по истории и восточным языкам от преподавателей СПБГУ.

Путешественникам предлагают на выбор: курсы по всеобщей истории, истории России, истории и культуре Петербурга, а также курс по китайскому или корейскому языкам для начинающих. Подумали и об иностранцах – им к изучению предлагают видео по русскому языку. В остальном все по-старому: в медиатеке «Сапсана» можно посмотреть кино (выбор небольшой), послушать музыку или подкасты, а также заказать еду.

Последнее, к слову, по-прежнему вызывает большое количество вопросов: выбор рационов на борту высокоскоростных поездов невелик, к тому же многие пассажиры жалуются на их высокую стоимость, а также качество. Ни в РЖД, ни в компании, которая занимается поставкой «бортового» питания – RBE Group – на замечания до сих пор не реагируют.

«Стоит как комплекс в кафе, а в итоге это в лучшем случае полдник. А я еще думаю, почему никакого выбора блюд нет при заказе… А там и самих блюд нет, только недо-бутер какой-то. Вот его испортить – это просто потрясающее мастерство. В буфете изначально ничего не беру, слишком дорого для консерв», – говорится в комментарии за 2021 год.

«Каким-то дураком себя почувствовал, когда потратил около тысячи на блюдо, салат и напиток. В итоге даже не смог доесть. От горячего неаппетитно попахивало, а привкус какого-то прогорклого масла потом еще долго во рту был, аж подташнивало. Мне потом все знакомые сказали, что делать мне нефиг было, покупать еду в поезде. Никто из них давно так уже не делает», – ещё одна нелестная характеристика, которую оставили пассажиры о еде в «Сапсане» в 2021 году.

Та же самая картина наблюдается и в 2022 году.

«Уважаемые РЖД! Сколько можно травить людей этой отвратительной едой в «Сапсанах»? Людям продают просроченные полуфабрикаты за баснословные деньги, имейте совесть! Я, конечно, понимаю, что в течение 4-х часов можно и не есть, в принципе, но за ту цену, за которую продают билеты, хотелось бы немного получше сервис. Хотя бы чтобы не бояться травануться и испортить себе выходные!» – пишет некая Полина.

На этом недовольства путешественников не заканчиваются. Вторая распространенная жалоба – на плохо работающий интернет и недостаточное число розеток. В летний сезон сообщалось также о частых поломках кондиционеров, ввиду чего пассажирам было некомфортно находиться в салоне. Также периодически всплывают комментарии по поводу плохой уборки туалетов, отсутствия воды в кулере, бумаги и т.д.

Все это наводит на мысли, что вместо добавления дополнительных опций в виде лекций от преподавателей госуниверситетов стоит сконцентрироваться на улучшении уже имеющихся услуг. Вполне логично сначала довести до ума то, что имеется на настоящий момент, а уже потом начинать что-то новое. В конце концов, вкусное и безопасное питание для пассажиров куда важнее, чем получение знаний об истории или изучение корейского языка.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»