Задержана петербурженка, выбросившая новорожденную дочь с пятого этажа

В Санкт-Петербурге 20-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве своей новорожденной дочери. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Северной столице. Женщина выбросила ребенка из окна пятого этажа. Новорожденная девочка скончалась от полученных травм.

Тело младенца обнаружили прохожие рядом с одним из домов по улице Достоевского утром 20 ноября и вызвали полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По версии следствия, подозреваемая утром 20 ноября родила дочь, после чего с целью убийства выбросила ее во двор из окна коммунальной квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Достоевского. Женщина снимала комнату в коммуналке. Новорожденная девочка скончалась от травм, полученных при падении с большой высоты.

В настоящее время «решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что изначально подозреваемая заявила, что родила ребенка без признаков жизни, а потом избавилась от него, выбросив во двор.

Ранее сообщалось, что роды стали вторыми для подозреваемой. Год назад женщина родила мальчика и отказалась от него.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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