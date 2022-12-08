«Ради денег может залезть под шкуру»: Пригожин рассказал о помощи Невзорова* Беглову на выборах губернатора в 2019 году

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о роли, которую на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году сыграл Александр Невзоров* (лицо, выполняющее функции иностранного агента).

В интервью для издания «Невские Новости» бизнесмен отметил, что Александр Беглов боялся Невзорова*, однако не имел достаточно средств, чтобы заручиться его поддержкой. В связи с этим политик и обратился к Пригожину за помощью.

«По задумке, Невзоров должен был просто не критиковать Беглова. И он честно соблюдал свой контракт. Ни одного плохого слова про губернатора, начиная с назначения последнего врио губернатора и до окончания выборов в 2019 году, он не сказал», – заметил предприниматель.

По его мнению, причина такого поведения заключается в том, что от Невзорова* не получится отделаться, «просто заплатив ему». Ради денег он «может залезть под шкуру кому угодно». Как подчеркнул Пригожин, такое качество даже роднит журналиста с нынешним губернатором Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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