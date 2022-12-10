«Должны находиться на передовой»: Пригожин пристыдил «кабинетных героев»

9 декабря по всей стране чествовали сынов России, потому что отмечали День Героев Отечества. Представители интернет-издания Live24 спросили предпринимателя Евгения Пригожина, участвовал ли он в торжествах по этому поводу, которые прошли в Петербурге. Бизнесмен ответил, что в этот знаменательный день работал на благо Родины.

«Позавчера я уже давал ответ на подобный вопрос. Не считаю необходимым тратить время на праздники, в то время, когда в стране идёт война. Герои Отечества должны находится на передовой, а не в теплых кабинетах», – опубликовала ответ Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель также не участвовал в аналогичном мероприятии в Кремле, где состоялась церемония вручения медалей Героям России. Он объяснил свое отсутствие плотным рабочим расписанием.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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