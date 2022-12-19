Бизнесмен Пригожин обратился к Турчаку после отказа властей Петербурга захоронить бойца ЧВК «Вагнер»

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо первому заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку с просьбой поспособствовать в решении вопроса с захоронением бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

В открытом письме, которое опубликовала пресс-служба компании «Конкорд», Евгений Пригожин заявил, что власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым отказываются хоронить погибшего героически бойца на Аллее Славы Белоостровского кладбища.

Бизнесмен обратил внимание, что Дмитрий Меньшиков добровольно отправился защищать земли Донбасса, где до последнего дня мужественно защищал интересы своей Родины в ходе специальной военной операции.

«Эти отважные герои заслужили воинские почести при погребении. Мы высоко ценим их доблесть, самопожертвование и настоящее мужество в бою. Все они служат родине и погибают, защищая страну. Их имена навсегда вписаны в историю», – говорится в открытом письме Турчаку.

Ранее руководство Северной столицы вместе с ее главой Александром Бегловым отказались хоронить участника СВО, который героически погиб в Донбассе. Евгений Пригожин в связи с этим направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо, где назвал сложившуюся ситуацию вокруг похорон бойца беспределом.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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