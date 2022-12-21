Жительница Ярославля с карабином в рюкзаке добивалась отправки в зону СВО

В Ленинградской области женщина с оружием пыталась проникнуть на территорию учебной базы военной академии. Она утверждала, что собирается уехать в зону специальной военной операции (СВО).

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», 24-летняя мать двоих детей приехала в Санкт-Петербург из Ярославля. По ее словам, в военной академии связи в Сертолово ее должен был встретить офицер и отправить на СВО. Якобы в августе из этой же военной части на Украину уехал ее супруг.

Нарушительницу забрали прибывшие по вызову медики. Однако через некоторое время она сбежала и вновь вернулась к пропускному пункту учебной базы. Отмечается, что во второй раз женщину поместили в специализированное учреждение.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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