Состоявшие в картельном сговоре компании поделили тендеры на питание в детсадах Адмиралтейского района

В Адмиралтейском районе Петербурга подвели итоги тендеров на поставки продуктов в подведомственные детские сады. Контракты поделили между собой частные комбинаты «Артис-Детское питание» и «Лимак-Нева». Иные компании на торги заявляться не стали, победители также не составляли конкуренции друг другу, что позволило им заключить контракты по максимально выгодным ценам.

Ранее, в августе 2020 года, Федеральная антимонопольная служба уже раскрывала картельный сговор между «Артис-Детское питание» и «Лимак-Нева». При торгах за контракты со школами и детсадами Выборгского и Приморского районов они вступили в сговор, в котором также приняли участие компании «Фирма Флоридан» и «Воскресенье». Результат сговора оказался рекордным для российского рынка школьного питания, незаконно было распределено контрактов на 1,4 миллиарда рублей.

Годом ранее, в 2019 году, ФАС раскрыла «Колпинский картель» – сговор восьми компаний на торгах в Колпинском районе. Ключевыми участниками сговора были всё те же «Артис-Детское питание» и «Лимак-Нева». Объём незаконно полученных контрактов составил 455 миллионов рублей. Участие в сговоре также принимали чиновники Администрации Колпинского района.

Целью картельных сговоров было поддержание максимально выгодной цены на контракты. Для этого картельщики сами делили между собой тендеры и не составляли конкуренции друг другу. Не исключено, что подобное произошло в Адмиралтейском районе.

«Лимак-Нева» и ранее уже работала с образовательными учреждениями Адмиралтейского района. В 2020-2021 годах она поставляла готовые блюда в местные школы. В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор установил массовые и грубые нарушения при организации детей. Еда поставлялась холодной, низкого качества и в урезанных порциях, перевозили её в испорченной таре, используя для этого обычные грузовики вместо специализированных машин.

«Внутренняя поверхность автотранспорта имеет покрытие, не поддающееся очистке, мойке, дезинфекции, санитарное состояние кузова неудовлетворительное, не проведена периодическая мойка, что может привести к загрязнению продукции, кузов не оборудован прибором для измерения температуры, что не позволяет оценить условия хранения холодных закусок», – указывал РПН.

Но самое важное, что на самом деле организацией питания занимался не держатель контракта «Лимак-Нева», а «Артис-Детское питание». Информации на школьных порталах о столь важном нюансе не публиковалось. Таким образом «Лимак-Нева» могла выполнять роль «прокладки», на которую, в случае выявления нарушений, возлагалась вся ответственность.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»