Skolkovo leaks о предвыборной кампании Беглова: начинаем активные поиски пиарщика

Неофициальный старт предвыборной кампании петербургского губернатора Александра Беглова ознаменован информацией о привлечении к подготовке выборов московских медиа-менеджеров для восстановления репутации и создания нового публичного образа главы Санкт-Петербурга. По сообщению ряда источников, подготовкой прямой линии Беглова займутся специалисты из «Сколково».

Ряд источников сообщает, что начало кампании Беглова стартует с подготовки прямой линии губернатора Беглова, запланированной на 28 января. Одним из критериев работы специалистов из «Сколково» заявлено создание нового публичного образа петербургского губернатора. Ранее эту информацию прокомментировал медиатехнолог Ярослав Федосеев. Информацию об участии «Сколково» в предвыборной кампании осветил и неофициальный телеграм-канал Skolkovo leaks, отметивший, что резиденты инновационной экосистемы нечасто попадают в СМИ, а если и попадают, то без упоминания о принадлежности, однако они займутся поиском таких пиарщиков.

«На днях спокойное инновационное информационное поле было буквально взорвано новостью – по просторам Telegram (особенно Северной столицы) полетели заголовки: «Спасать «прямую линию» Беглова будет пиарщик из «Сколково». Мы, честно говоря, гордимся после прочтения этих строк. И по Вашим многочисленным просьбам начинаем активные поиски «Пиарщика из Сколково» в одноименном инновационном центре», – пишут авторы канала.

Информацию о желании Александра Беглова выдвигаться на второй срок подтверждают и местные публицисты. По данным ряда источников, соответствующий заказ на медиасопровождение с ориентированием на предвыборную кампанию столичные политтехнологи уже получили от петербургских представителей.

Беглов всерьез намерен удержать власть над Северной столицей в своих руках и избраться на второй срок, сообщает телеграм-канал «Политический обозреватель».

«На новую команду губернатор делает высокие ставки, необходимо за не столь долгий срок изменить отношения горожан к себе, подавить недовольство и нарисовать картинку прекрасного будущего. Уже готовятся формирующие опросы на предмет «какой Беглов», набрасывается новый образ, прорабатываются альтернативные способы и методы взаимодействия с горожанами», – пишут администраторы паблика, отмечая, что лучший соцопрос – это миллионы уставших и страдающих от Беглова петербуржцев.

Привлечение московских специалистов для работы над образом губернатора Беглова в рамках планируемой предвыборной кампании объясняется растущим недовольством горожан и недоверием городской общественности. На сегодняшний день Александр Беглов скорее находится на уровне губернаторов-«аутсайдеров», чье положение обеспечивается за счет внешних обстоятельств.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»