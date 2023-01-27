За медиа кампанию выборов Беглова будет отвечать гендиректор «Петроцентра» Смирнов

Ответственным за проведение медийной предвыборной кампании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, как сообщает телеграм-канал «Политика в кругу», назначен генеральный директор АО «Петроцентр» Кирилл Смирнов. Разрешение на старт кампании было получено после недавнего визита президента России в Северную столицу.

Мнения относительно старта предвыборной кампании губернатора Беглова варьируются от конспирологии, что прямых выборов главы региона не будет в связи с продолжающейся специальной военной операцией, до четкой продуманной кампании, основной задачей которой станет прекращение конфликта между элитами. По некоторой информации, отвечать за проведение медиа кампании Беглова будет гендиректор «Петройентра» Кирилл Смирнов, а разрешение на ее старт было получено после визита президента Владимира Путина в Петербург.

«Интересен и процесс создания образа самой кампании: к ней якобы подключили пиарщиков «Сколково», а ответственный за картинку на питерской обители назначен медиа-менеджер, гендир «Петроцентра» Смирнов. Местная тусня характеризует Смирнова как человека осмотрительно лояльного, умного, способного встроиться в нужную конъюнктуру», – сообщает телеграм-канал, уточняя, что «на уровне слухов» Смирнов рассчитывает занять место вице-губернатора Бориса Пиотровского, в связи с чем роль ответственного за медиа кампанию выглядит вполне логичной.

Ранее ряд источников сообщил, что предвыборной кампанией Александра Беглова, планирующего пойти на второй губернаторский срок, будут заниматься московские политтехнологи, которым необходимо в довольно короткий срок изменить отношение горожан к градоначальнику, подавить недовольство общественности и нарисовать «картинку прекрасного будущего». Также публиковалась информация об участии специалистов «Сколково» в предвыборной кампании Беглова. Комментируя ситуацию, неофициальный телеграм-канал Skolkovo leaks пообещал заняться активным поиском таких пиарщиков.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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