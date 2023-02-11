Пригожин рассказал об отсутствии у него политических амбиций

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об отсутствии у него политических амбиций и желания занять пост губернатора Петербурга. Таким образом он прокомментировал конфликт с Александром Бегловым.

Пригожин заявил, что не собирается становиться новым главой Петербурга. Конфликт с Бегловым бизнесмен объяснил состоянием Северной столицы, в котором она оказалась при нынешнем градоначальнике.

«Беглов – это разрушенный Питер, уничтоженный. Просто стыдно. Поэтому я против Беглова, но без всяких политических амбиций. Партии никакие не нужны. Политических амбиций ноль», – заявил бизнесмен.

Пригожин ранее не раз критиковал Беглова за неэффективную работу на посту губернатора Санкт-Петербурга.

Полное интервью с бизнесменом вышло в телеграм-канале WarGonzo. Пригожин также обсудил ход СВО, запрет МО РФ набирать осужденных в ряды ЧВК «Вагнер» и другие вопросы.

Москва, Светлана Антонова

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