В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за НЛО

Работа аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Точная причина неизвестна. Есть сведения, что воздушную гавань закрыли из-за неопознанного объекта в воздухе.

Власти Петербурга подтвердили временное закрытие аэропорта. При этом причин не уточнили.

По данным телеграм-канала Baza, в районе аэропорта введен план «Ковер». Такой режим применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда, за исключением военных и спасательных, должны немедленно сесть или покинуть район.

В общей сложности закрыто около 200 квадратных километров воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Судя по скринам с сервисов отслеживания полетов, гражданские самолеты перевели в зону ожидания. Те, что были в воздухе, развернулись и покинули ближайший к «Пулково» район. Лайнеры возвращаются в аэропорты вылета.

Почти все рейсы на табло в «Пулково» сейчас светятся с задержкой. По последней информации, воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 12:00.

Сейчас в воздухе работают два истребителя – Су-35 и МиГ-31. По данным телеграм-канала «112», непознанный объект похож на большой беспилотник.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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