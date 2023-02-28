Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу – все ограничения на полеты отменены

Ограничения на полеты в небе над Санкт-Петербургом сняты. Аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет самолеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли. В петербургском аэропорту подтвердили снятие ограничений.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, аэропорт принял первые рейсы из Екатеринбурга, Новосибирска, Стамбула и отправил 15 рейсов после временного закрытия воздушного пространства.

Утром 28 февраля работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге была временно приостановлена. Власти города причину не уточнили. В то же время появились сведения, согласно которым воздушную гавань закрыли из-за неопознанного объекта в воздухе.

Телеграм-каналы сообщали, что в районе аэропорта введен план «Ковер». Такой режим применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В общей сложности закрыто около 200 квадратных километров воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. СМИ отмечали, что в небе над Петербургом находятся истребители Су-35 и МиГ-31.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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